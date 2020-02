Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Coronavirus : quatorze jours de quarantaine pour 110 Belges à Tenerife. Eclairage avec Mehdi KHELFAT, responsable éditoriale de la cellule internationale à la RTBF en direct de Ténérife.



17H36 FAIT DU JOUR USA : dernier débat entre les candidats démocrates hier avant le Super Tuesday. On en parle avec Pauline SIMONET, correspondante de la RTBF aux Etats-Unis.



17H46 DISQUE GRACE JONES - Private Life



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR de Kevin DUFRECHE - L'histoire du rocher de Plougastel, le mystère qui passionne au-delà des frontières bretonnes...



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - L'intelligence artificielle au service de la lutte contre la criminalité.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - La bataille d'Idleb mènera-t-elle à une confrontation globale ? Christian OLSSON, professeur de sciences politiques à l'ULB et Emmanuel MASSART, coordinateur Médecins sans frontières pour la Syrie



18H44 DISQUE ORELSAN - Tout va bien



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - L'expo Louboutin : est-ce l'expo de l'asservissement de la femme ?



18h56 DISQUE (en réserve) NATHANIEL RATELIFF - And it's still alright



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première