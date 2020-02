Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Coronavirus : 110 touristes belges confinés dans un hôtel de Ténérife. Eclairage avec Pierre-Yves MEUGENS, journaliste à la RTBF.



17H36 FAIT DU JOUR Harvey Weinstein est reconnu coupable d'un viol et d'une agression sexuelle. On en parle avec Justine BOLSSENS, membre de la commission jeune du Conseil des femmes francophones de Belgique.



17H46 DISQUE NICOLAS GODIN- Catch yourself falling



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR de Kevin DUFRECHE - Direction Cuba où depuis hier, les habitants peuvent acheter des voitures, en devises étrangères, en euros ou en dollars américains



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Martin ROUX - Egypte : le syndicat des musiciens en guerre contre l'électro chaabi



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Enfants youtubeurs : enfants sous influence ? David HACHEZ, expert en nouveaux médias et Bernard DE VOS, Délégué général aux droits de l'enfant.



18H44 DISQUE ANGELE - Tout oublier (feat Romeo Elvis)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film « Dark Waters » de Todd Haynes



18h56 DISQUE (en réserve) KATE BUSH- Babooshka



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Sophie LEONARD Émission Soir Première