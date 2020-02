Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Les conséquences économiques du coronavirus. Eclairage avec Martin BILTERIJS, journaliste à la RTBF.



17H36 FAIT DU JOUR Ce 24 février 2020 marque le 99e anniversaire de la loi «drogues». On en parle avec Stéphane LECLERCQ, directeur de la Fedito Bruxelles.



17H46 DISQUE CLARA LUCIANI - Nue



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR de Kevin DUFRECHE - L'histoire d'un Camerounais, expulsé de Turquie... dans des conditions hallucinantes.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - L'affaire Laurence Vincent-Lapointe au Canada.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Le folklore est-il sexiste ? Valérie PIETTE, professeure d'histoire contemporaine à l'Université libre de Bruxelles et Clémence MATHIEU, directrice du Musée international du carnaval et du masque de Binche



18H44 DISQUE ROXY MUSIC - Dance away



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFORID - La BD "De La Nuit est mon royaume" de Claire Fauvel (Rue de Sèvres).



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

