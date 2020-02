Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Le réacteur n°1 de la centrale nucléaire de Fessenheim doit être mis à l'arrêt dans la nuit de vendredi à samedi. On en parle avec Kévin DUFRECHE, journaliste à la RTBF.



17H36 FAIT DU JOUR Les leçons politiques de l'attentat en Allemagne. On en parle avec Guntram WOLFF, directeur de l'Institut de réflexion Bruegel



17H46 DISQUE ANGELE - Flou



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - #JesuisToyota : Sortie de route médiatique du ministre flamand Ben Weyts



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR au JAPON avec Bernard DELATTRE - Un gros problème de la société dans ce pays: l'alcoolisme.



18H00 LE JOURNAL d'Anne GODERNIAUX



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - Crise fédérale: que reste-il comme options ? Alice DIVE, journaliste à La Libre, Peter DE LOBEL, journaliste au Standaard et Bertrand HENNE, éditorialiste de La Première.



18H44 DISQUE SAULE/CHARLIE WINSTON - Dusty Men



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Camille DE RIJCKE - À La Monnaie, une nouvelle lecture des trois opéras composés par Mozart sur des livrets de Lorenzo da Ponte fait débat.



19H00 LE JOURNAL d'Anne GODERNIAUX

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première