Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Les enjeux du sommet européen. Eclairage avec Sandro CALDERON, journaliste à la RTBF, en direct du sommet.



17H36 FAIT DU JOUR L'Afrique peut-elle résister au coronavirus ? On en parle avec Marius GILBERT, responsable du Laboratoire d'Epidémiologie spatiale de l'ULB.



17H46 DISQUE SOUL II SOUL - Back to life



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Emilie EICKHOFF - Etats-Unis : au 19eme siècle, la prestigieuse université de Georgetown a vendu 270 esclaves à l'État da la Louisiane pour renflouer ses caisses...



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Le Green Deal et la Politique Agricole Commune sont-ils incompatibles ? José RENARD, secrétaire général de la FWA et Faustine BAS-DEFOSSEZ, responsable du programme Agriculture à l'IEEP (Institute for European Environmental policy)



18H44 DISQUE ALANIS MORISSETTE - Ironic (acoustic)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - YellowStraps



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première