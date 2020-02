Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Le roi termine ses consultations aujourd'hui. Eclairage avec Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF, en direct du Palais.



17H36 FAIT DU JOUR USA : Michael Bloomberg fait son entrée dans le grand bain de la primaire démocrate. On en parle avec Mehdi KHELFAT, responsable éditoriale de la cellule internationale à la RTBF.



17H46 DISQUE JULIEN DORÉ - Paris-Seychelles



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Emilie EICKHOFF - Corée : une mère a pu être réunie (en quelque sorte) avec sa fille décédée grâce à la réalité virtuelle...



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Les racines de l'altruisme



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Jeûner c'est bon pour la santé ? Frank LEES, naturopathe spécialisé en accompagnement en jeûne et Nicolas GUGGENBUHL, diététicien, nutritionniste et professeur à l'Institut Paul Lambin



18H44 DISQUE GEORGE EZRA - Budapest



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - La trilogie Mozart Da Ponte à la Monnaie



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première