Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Blokker Belgique devient "Mega World". Eclairage avec Pierre-Yves MEUGENS, journaliste à la RTBF. On en parle avec Christophe SANCY, rédacteur en chef de Gondola magazine.



17H36 FAIT DU JOUR Politique : une journée au Palais.



17H46 DISQUE JAMIE CULLUM - Everlasting Love



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Jérôme DURANT - INSIDE : Coronavirus : les 5 ingrédients d'une très bonne histoire médiatique



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Emilie EICKHOFF - L'histoire de maires français qui dirigent (étrangement) des communes sans aucun habitant....



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Les réseaux sociaux vont-ils tuer la politique ? Nicolas BAYGERT, professeur de communication politique à l'ULB et l'IHECS, directeur du Laboratoire Protagoras (sur la communication politique) et Margaux DE RÉ, députée bruxelloise Ecolo, spécialiste des réseaux sociaux



18H44 DISQUE BERNARD LAVILLIERS - Salome



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film "Le Prince oublié" de Michel Hazanavicius



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

