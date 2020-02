Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR La Commission européenne souhaite un dialogue avec un gouvernement de plein exercice et pas en affaires courantes. Eclairage avec Myriam BAELE, journaliste à la RTBF. On en parle avec André SAPIR, économiste et professeur à la Solvay Brussels School à l'ULB



17H36 FAIT DU JOUR Journée mondiale de la radio. On en parle avec François RYCKMANS, ex journaliste RTBF.



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Jean-François HERBECQ - Depuis deux ans, les cours de langue russe à Bruxelles connaissent un engouement renouvelé.



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une louve qui a marché des milliers de kilomètres pour rencontrer l'amour...Et qui ne l'a pas trouvé.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Délinquance sexuelle: angle mort de notre justice ? Jean-François FUNCK, juge au tribunal de l'application des peines et Michèle JANSSENS, psychologue et psychothérapeute, coordinatrice du Centre d'Appui Bruxellois (CAB)



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - La création « A dance for Greta » dans le cadre de la 7e édition du Festival KICKS! à Charleroi



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

