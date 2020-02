Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Les parents de Julie Van Espen ont adressé une lettre ouverte à la justice et aux politiques. Eclairage avec Anne-Sophie BRUYNDONCKX, journaliste à la RTBF. On en parle avec Magali CLAVIE, présidente du Conseil supérieur de la Justice.



17H46 DISQUE YAEL NAIM & CAMILLE - I walk until



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Comment le dictionnaire Larousse a évolué à très grande vitesse. Aujourd'hui, le dictionnaire est accusé de sexisme.



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Comment prendre son pied de manière idéale...



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - La démocratie allemande en danger ? Guntram WOLFF, directeur de l'Institut de réflexion Bruegel et Jérôme JAMIN, politologue à l'ULiège



18H44 DISQUE LOU REED - Walk on the wild side



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - Le peintre Alexandre Hollan expose ses Arbres à la galerie La Forest Divonne à Bruxelles.



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première