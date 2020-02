Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Les Banques Alimentaires ont distribué près de 18.000 tonnes de nourriture en 2019, un record absolu. On en parle avec Pierre LABOUVERIE, administrateur général des banques alimentaires Bruxelles-Brabant.



17H36 FAIT DU JOUR Jean-Pierre Gallet, ancien présentateur du JT nous a quittés. On en parle avec Eddy CAEKELBERGHS, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE PAUL MCCARTNEY - Home tonight



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Mehdi KHELFAT - USA : les 70 ans du maccarthysme



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Pour écrire une bonne histoire, le mieux, c'est encore de s'adresser à Hollywood. C'est visiblement ce que s'est dit Mohammed Ben Salman, le prince saoudien.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il allonger et obliger le congé de paternité ? Pierre-Frédéric NYST, président de l'UCM (Union des classes moyennes) et Sophie THÉMONT, députée fédérale PS



18H44 DISQUE STING - Russians



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film « Le cas de Richard Jewell » de Clint EASTWOOD



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première