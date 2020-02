Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Les conséquences de la tempête Ciara chez nous et à l'étranger. Eclairage avec Nathalie DEVICK, journaliste à la RTBF. On en parle avec Denis COLLARD, journaliste Météo à la RTBF radio.



17H36 FAIT DU JOUR Pour la première fois, un film en langue étrangère, le film sud-coréen "Parasite", remporte l'Oscar du meilleur film. Eclairage avec Hugues DAYEZ, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE ANGELE- Tout oublier (feat Romeo Elvis)



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Rugby : le tournoi des 6 Nations a débuté la semaine passée



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'incroyable destin d'hippopotames qui sont en train de salir les eaux colombiennes et dont personne ne sait vraiment quoi faire...



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Jusqu'où faut-il revoir le décret inscriptions ? Etienne MICHEL, directeur général du SEGEC (Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique) et Véronique DE THIER, responsable de la régionale bruxelloise de la Fapeo (Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel)



18H44 DISQUE BLUR - Out of time



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Laurent GRAULUS - « Houben & Son 7/7 » de Steve et Greg Houben, père et fils



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

