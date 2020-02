Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR La première manifestation climat des jeunes de l'année 2020 et réactions politiques. On en parle avec Juliette BOULET, porte-parole de Greenpeace.



17H36 FAIT DU JOUR Chine : la mort du docteur Li Wenlian a provoqué une vive émotion dans le pays. On en parle avec Zhifan LIU, correspondant de la RTBF.



17H46 DISQUE FRANICS CABREL - Bonne nouvelle



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - L'homosexualité de Pete Buttigieg : fait politique ou affaire privée ?



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR au CANADA avec Fiona COLLIENNE - Des espions russes démasqués, arrêtés au Canada, dont les enfants se battent pour garder la nationalité canadienne.



18H00 LE JOURNAL de Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - Koen Geens: le rapport de la dernière chance? GSK: que peut faire le gouvernement wallon ? Bernard DEMONTY du Soir, Thierry FIORILLI du Vif/L'Express et Rachel CRIVELLARO de la RTBF.



18H44 DISQUE SIMPLY RED - Something got me started



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Les piano Days à Flagey



19H00 LE JOURNAL de Diane BURGHELLE-VERNET

