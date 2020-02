Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Donald Trump acquitté par le Sénat américain, à l'issue de son procès en destitution. On en parle avec Nicole BACHARAN, politologue, historienne et spécialiste des Etats-Unis



17H36 FAIT DU JOUR Les Belgian Cats commencent aujourd'hui un tournoi qualificatif à Ostende en vue de rejoindre les JO de Tokyo. On en parle avec Pierre ROBERT, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE CHARLIE WINSTON - Lately



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Anne-Catherine CROUFER - INSIDE : Pourquoi choisit-on tel lieu de tournage plutôt qu'un autre ?



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Comment se fait-il que le pic vert n'ait jamais mal au crâne ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - GPA : la Belgique doit-elle légiférer ? Petra DE SUTTER, eurodéputée Groen et Kattrin JADIN, députée fédérale MR.



18H44 DISQUE SOFT CELL - Tainted love



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - L'album "Bury the Moon" d'ASGEIR



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

