Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR GSK : 720 emplois menacés, procédure Renault enclenchée. Eclairage avec Pierre-Yves MEUGENS, journaliste à la RTBF. Interview de Willy BORSUS, Vice-Président du Gouvernement wallon et Ministre de l'Economie. On en parle avec Simon BOURGEOIS, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE BLACKWAVE- The antidote



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Une histoire d'œufs qui déchire un état du centre de l'Inde ou quand la religion s'invite dans l'assiette des écoliers...



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Peut-on traiter la dépression en avalant des gélules de matières fécales ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Harcèlement scolaire : comment briser la loi du silence ? Bruno HUMBEECK, psychopédagogue à l'UMons et Fabrice PILLET, membre de la troupe EXCEPTION.Théâtre!



18H44 DISQUE ARNO - Vive ma liberté



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - L'expo William Kentridge au Lam - Musée d'art moderne - de Villeneuve d'Ascq (Lille).



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

