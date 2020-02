Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Plusieurs rivières du sud du pays en alerte crue. Point mobilinfo avec Caroline MARTIN. On en parle avec Philippe DIERICKX, directeur gestion hydrologique du SPW



17H38 FAIT DU JOUR Soirée chaotique pour les primaires démocrates dans l'Iowa. On en parle avec Mehdi KHELFAT, responsable éditoriale de la cellule internationale à la RTBF



17H46 DISQUE OSCAR AND THE WOLF - Breathing



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire de millions d'arbres en Turquie qui n'ont pas survécu à l'hiver



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec DAPHNÉ VAN OSSEL - La ville à hauteur d'enfant...



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Coronavirus: dramatise-t-on la situation ? Emmanuel BOTTIEAU, professeur à l'Institut de médecine tropicale d'Anvers et Michel DUPUIS, philosophe, professeur ordinaire à l'UCLouvain et membre du Comité consultatif de bioéthique de Belgique.



18H44 DISQUE SPARKS - When I'm with you



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film Officiel Secrets de Gavin Hood



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première