Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Perquisitions au Standard et au domicile de Bruno Venanzi. On en parle avec Thierry LUTHERS, journaliste à la RTBF



17H38 FAIT DU JOUR La prolongation des informateurs royaux : ça sert à quoi ? On en parle avec Jan SEGERS, éditorialiste à Het Laatste Nieuws



17H46 DISQUE JORJA SMITH - Blue lights



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une femme et d'une dizaine d'autres qui racontent toutes la même histoire. Patineuses sur glace, nageuses, sportives de haut niveau, elles ont été victimes de violences sexuelles de la part de leurs entraîneurs.



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Une méthode qui utilise des virus prédateurs pour lutter contre les bactéries mortelles



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Comment taxer les GAFAM ? Vanessa MATZ, députée fédérale cdH et Nicolas VAN ZEEBROECK, professeur d'Economie et de Stratégie numérique à la Solvay Brussels School



18H44 DISQUE BLUR - Out of time



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - Une nouvelle production de « Don Carlos » de Verdi à l'opéra de Liège



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

