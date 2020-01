Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Formation fédérale : les informateurs sont arrivés chez le Roi. On en parle avec Fabien VAN EECKHAUT, journaliste à la RTBF



17H38 FAIT DU JOUR Delphine Boël, fille du Roi Albert II. On en parle avec Alain BERENBOOM, avocat d'Albert II.



17H46 DISQUE CATS ON TREES - Keep on dancing



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Pourquoi le Prince Harry ne veut-il pas que The Crown de Netflix raconte son histoire avec Meghan ?



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire de femmes, en Ouganda mais aussi dans certaines zones de Tanzanie ou du Kenya dont les maris réclament d'être allaités.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - La méditation peut-elle sauver le monde ? Grand entretien avec Steven LAUREYS, neurologue et professeur de clinique au département de neurologie du CHU de Liège



18H44 DISQUE BEIRUT - Nantes



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film "Scandale" ("Bombshell") de Jay Roach



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première