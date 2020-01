Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR La transmission de la mémoire des horreurs d'Auschwitz. On en parle avec Chantal KESTELOOT, historienne et responsable de l'histoire publique au CegeSoma/Archives de l'État



17H46 DISQUE LIANNE LA HAVAS - Green and Gold (radio edit)



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un homme, Kobe BRYANT, dont la mort génère une vague d'émotion bien au-delà du monde du sport.



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - La disparition du joueur de football hollandais, Robby Rensenbrink.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Coronavirus : vers une épidémie majeure ? Emmanuel ANDRÉ, microbiologiste, professeur de médecine à la KU Leuven et Thierry KELLNER, politologue de l'ULB et spécialiste de la Chine (enregistré)



18H44 DISQUE FRANCOISE HARDY - Comment te dire adieu



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Africa GORDILLO - La pièce Die Anderen (Les autres) d'Anne-Cécile Vandalem à la Schaubühne de Berlin



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première