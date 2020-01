Soir Première : sur Auvio

This is not a method. Pourquoi le moment Chirac de Macron à Jérusalem a fait flop.

17H31 FAIT DU JOUR La Chine n'est plus le seul pays concerné par le coronavirus. Éclairage avec Pierre-Yves MEUGENS, journaliste à la RTBF.



17H36 FAIT DU JOUR Un réseau pedocriminel jugé aujourd'hui à Termonde. On en parle avec Yves GOETHALS, commissaire, chef de la cellule Pédopornographie de la police fédérale



17H46 DISQUE MUSTII - Blind



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Pourquoi le moment Chirac de Macron à Jérusalem a fait flop.



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR en Italie avec Valérie DUPONT - Un rapport du Vatican sur le burn-out des religieuses



18H00 LE JOURNAL de Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - Exclusion d'Emir Kir, un tournant pour le PS ? Pauline DEGLUME, journaliste à L'Echo, Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif/L'Express et Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF



18H44 DISQUE RICHARD ASHCROFT - Break the night with colour



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Le retour de l'agneau mystique à la Cathédrale de Gand



19H00 LE JOURNAL de Diane BURGHELLE-VERNET