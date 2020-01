Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Rapport PISA : quel métier intéresse directement les adolescents et les adolescentes de quinze ans? Eclairage avec Dominique DELHALLE, journaliste à la RTBF.



17H35 FAIT DU JOUR Terry Jones des Monty Python est décédé aujourd'hui à Londres. On en parle avec Hugues DAYEZ, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE U2 - Get out of your own way



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une bouteille de whisky qui va nous mener de la Grande-Bretagne aux îles du Pacifique... en empruntant un détour un peu inattendu.



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - Comment l'alcool agit-il sur le cerveau ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il imposer la carafe d'eau au resto ? Axelle BASSELET, co-initiatrice de Free tap Water, David MARQUENIE, secrétaire général de la FIEB (Fédération de l'Industrie de l'eau) et Miguel VAN KEIRSBILCK, secrétaire général de la Belgian Restaurants Association.



18H44 DISQUE Paolo CONTE - Via con me - It's wonderful



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - L'expo phare de l'année Beethoven présentée à la Bundeskunsthalle de Bonn



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première