Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Les pompiers volontaires de Nivelles obtiennent gain de cause: leurs gardes sont reconnues comme un temps de travail. Eclairage avec Pierre-Yves MEUGENS, journaliste à la RTBF. On en parle avec Maxime DAYE, président de l'Union des Villes et Communes wallonnes (en duplex vidéo de Namur)



17H46 DISQUE CŒUR DE PIRATE - Mistral gagnant



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Mehdi KHELFAT - Eminem sort un album surprise



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une invraisemblable erreur de traduction qui a eu lieu ce week-end en Birmanie



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - CETA, Mercosur: qui veut encore des accords commerciaux ? Pierre D'ARGENT, professeur de droit international à l'UCLouvain et avocat

et Sophie WINTGENS, spécialiste commerce international au CNCD-11.11.11.



18H44 DISQUE MICHAEL KIWANUKA - Home again



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film « Just Mercy » de Destin Daniel Cretton



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

