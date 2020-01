Soir Première : sur Auvio

L'histoire d'un auto-collant qui a pas mal défilé dans les fils Twitter et Facebook ce week-end.

17H31 FAIT DU JOUR La Tour des finances change de propriétaire pour 1,2 milliard d'euros. On en parle avec Etienne DE CALLATAY, chef économiste d'Orcadia Asset Management.



17H35 FAIT DU JOUR Certaines de nos routes sont trop bruyantes, 1 sur 4 en Wallonie. Eclairage avec Hélène REMY, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE CŒUR DE PIRATE - Ne m'appelle pas



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un auto-collant qui a pas mal défilé dans les fils Twitter et Facebook ce week-end.



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Une chronique sport en rapport avec le film "le tout nouveau testament" de Jaco Van Dormael



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il fermer 1 maternité sur 6 ? Jean HERMESSE, secrétaire général de la Mutualité chrétienne et Eliane TILLIEUX, députée fédérale PS



18H44 DISQUE GRACE JONES - Private life



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Africa GORDILLO - Le roman « Il fait bleu sous les tombes » de Caroline Valentiny



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET