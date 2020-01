Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Zakia KHATTABI (Ecolo) a été recalée à la Cour constitutionnelle. Éclairage avec Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF.



17H36 FAIT DU JOUR Iran : le prêche de l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême. On en parle avec Vincent EIFFLING, chercheur associé au centre d'étude des crises et des conflits internationaux (CECRI) à l'UCLouvain et au Grip



17H46 DISQUE SAM SMITH - Writing's on the wall



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Les différentes questions sur l'emploi de l'anglais dans l'enseignement supérieur en Flandre



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR en ISRAEL avec Danièle KRIEGEL - L'armée de l'air israélienne perd sa bataille contre la pluie



18H00 LE JOURNAL de Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - Qui veut la peau de Zakia Khattabi ? Formation fédérale : va-t-on revoter ? Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre, Johny VANSEVENANT, journaliste à la VRT et Himad MESSOUDI, journaliste à la RTBF



18H44 DISQUE DUFFY - Warwick Avenue



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Nicole DEBARRE - Le roman « La double vie d'Anna Song » de Minh Tran Huy (Babel)



19H00 LE JOURNAL de Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première