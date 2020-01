Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Union Saint-Gilloise : polémique autour d'une banderole anti fasciste retirée. On en parle avec Pascal SCIMÉ, journaliste à la RTBF



17H35 FAIT DU JOUR Il faut raccourcir la durée des études supérieures selon le Conseil Supérieur de l'Emploi. On en parle avec Maxime PAQUAY, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE CHARLOTTE GAINSBOURG - Deadly Valentine



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un chercheur qui a découvert 10 espèces d'oiseaux en Indonésie et qui montre combien la science a besoin de temps...



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Daphné VAN OSSEL - Menace terroriste : comment protéger les villes sans les barricader ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Le célibat des prêtres, bientôt fini ? Eric DE BEUKELAER, vicaire épiscopal (adjoint de l'évêque de Liège) pour les affaires juridiques et Myriam TONUS, théologienne et laïque dominicaine



18H44 DISQUE BOB MARLEY - Redemption song



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - Tame Impala et son album « Slow Rush »



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première