Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Blackrock, le numéro 1 mondial de la gestion d'actifs, promet de verdir son portefeuille. On en parle avec Maxime PAQUAY, journaliste à la RTBF.



17H35 FAIT DU JOUR Les débats électoraux démocrates aux Etats-Unis. On en parle avec Mehdi KHELFAT, responsable éditoriale de la cellule internationale à la RTBF.



17H46 DISQUE JAIN - Alright



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une ville, devenue laboratoire géant pour le vélo, depuis quelques semaines.



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - La révolution technologique en cours, notamment dans le domaine de la santé : la médecine augmentée !



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Robot vivant : joue-t-on aux apprentis sorciers ? Hugues BERSINI, professeur d'informatique et directeur du Laboratoire d'intelligence artificielle à l'ULB et Mark HUNYADI, professeur de philosophie sociale, morale et politique à l'UCLouvain



18H44 DISQUE MICHAEL KIWANUKA - Home again



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Le Projet " VERONA " primé par l'Europe hier à Bruxelles



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première