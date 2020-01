Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Va-t-on vers de nouvelles élections ? On en parle avec Rik VAN CAUWELAERT, journaliste et observateur de la vie politique belge.



17H35 FAIT DU JOUR Fact checking : hier dans CQFD le président de l'ASBL " fin du nucléaire " remettait en question les chiffres du GIEC sur les émissions de CO2 de l'énergie nucléaire.



17H46 DISQUE TYPH BARROW - Replace



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Comment 12 militants suisse pour le climat ont été acquittés grâce au tennisman Roger Federer.



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Analyse du processus de rénovation du cdH



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il équiper tous les policiers d'une bodycam ? Olivia VENET, présidente de la Ligue des droits humains et Eddy QUAINO, permanent CGSP-Police



18H44 DISQUE ALAIN CHAMFORT - L'ennemi dans la glace



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film biographique « Judy »



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première