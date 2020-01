Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR La rapport des informateurs royaux. On en parle avec Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF.



17H35 FAIT DU JOUR Philippines: état d'alerte après le réveil du volcan Taal. On en parle avec Corentin CAUDRON, chercheur au laboratoire G-TIME de la Faculté des Sciences de l'ULB.



17H46 DISQUE ADELE - Hello



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Une histoire de patates intelligentes, de smart potatoes...



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - L'histoire de l'athlète française Ophélie Claude-Boxberger pincée pour dopage à l'EPO en septembre dernier



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il prolonger deux centrales nucléaires ? Marie-Christine MARGHEM, ministre fédérale de l'Énergie (en affaires courantes) et Francis LEBOUTTE, ingénieur civil et président de l'ASBL "Fin du nucléaire"



18H44 DISQUE JEAN-LOUIS MURAT - Jim



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - Le manga Sengo de YAMADA Sansuke



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première