Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Que s'est-il passé avec le Boeing 737 d'Ukraine Airlines qui s'est écrasé près de Téhéran ? Éclairage avec Philippe ANTOINE, journaliste à la RTBF.



17H36 FAIT DU JOUR ATP Cup : David GOFFIN a battu Rafael NADAL. On en parle avec Lise BURION, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE GRANDGEORGE - Sunny anyway



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Analyse de la Fake news sur la Finlande et l'instauration de la semaine de quatre jours



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR au JAPON avec Bernard DELATTRE - Le Japon épinglé par le dernier rapport annuel du Forum économique mondial sur l'égalité des genres



18H00 LE JOURNAL de Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - Une mission d'informateurs pour rien ? Astrid ROELANDT, journaliste à Het Laatste Nieuws, Bernard DEMONTY, chef du service politique au Soir et Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF



18H44 DISQUE RICHARD ASHCROFT - Break the night with colour



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - L'exposition de Balthasar Burkhard, photographe, au Botanique.



19H00 LE JOURNAL de Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première