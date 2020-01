Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Fuites sur le contenu de la note des informateurs royaux. On en parle avec Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF.



17H35 FAIT DU JOUR Les magistrats et avocats lancent un nouveau «cri d'alarme» aux informateurs royaux. On en parle avec Xavier VAN GILS, président d'avocats.be.



17H46 DISQUE U2 - Get out of your own way



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une classe un peu particulière, une promotion d'astronautes, parmi laquelle pourrait bien se trouver le prochain être humain qui foulera le sol lunaire.



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Vu de Flandre : la question de consommation d'alcool dans les milieux politiques



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET (15 minutes)



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Le diesel est-il mort ? Elodie MERTZ, experte Mobilité et Qualité de l'Air chez Greenpeace et Francesco CONTINO, ingénieur civil et professeur à l'UCLouvain



18H44 DISQUE GABRIELLA CILMI - Sweet about me



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le mook français « Schnock » consacré à Lino Ventura



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première