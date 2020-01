Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Saisie record au port d'Anvers : 62 tonnes de cocaïne ont été saisies en 2019. On en parle avec Mélanie JORIS, journaliste à la RTBF.



17H35 FAIT DU JOUR L'influence de l'Iran en Irak. On en parle avec Françoise WALLEMACQ, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE CALI - Tout ce qui ne reviendra plus



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une baignade dans les eaux norvégiennes, symbole de la vague de chaleur que vivent les pays scandinaves actuellement



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il débattre avec l'extrême droite ? Charlie LE PAIGE, collaborateur politique au PTB et Patrick DUPRIEZ, président d'Etopia (Centre d'animation et de recherche en écologie politique)



18H44 DISQUE DUFFY - Warwick Avenue



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Africa GORDILLO - Le spectacle « Dieu le père » au théâtre de Poche



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

