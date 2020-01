Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Le tarif prosumer entrera en vigueur dès 2020, le Conseil d'Etat donne entièrement raison au régulateur. On en parle avec Carl DEFOY, journaliste à la RTBF.



17H35 FAIT DU JOUR La Nasa annonce la découverte d'une exoplanète prometteuse. On en parle avec Emmanuel JEHIN, maître de recherches du FNRS, attaché au Département d'Astrophysique de l'ULiège.



17H46 DISQUE LIANNE LA HAVAS - Green & Gold



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Mehdi KHELFAT - La cérémonie des Golden Globes fait passer des messages politiques



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire du Hummer, l'énorme jeep apparue dans les années 90 et disparue avec la récession.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Charlie Hebdo: réseaux sociaux, nouveaux censeurs ? Nicolas VADOT, dessinateur de presse et Laurence ROSIER, professeure de linguistique à l'ULB



18H44 DISQUE LANA DEL REY - Born to die



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - Le film « Les Deux Papes » : où commence la fiction ?



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

