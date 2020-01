Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Véritable marée humaine aujourd'hui à Téhéran pour les funérailles de Qassem Soleimani. On en parle avec Saviosh GHAZI, correspondant pour la RTBF en Iran



17H35 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire derrière l'image de la carte d'Australie constellée de points rougeoyants qui fait le tour des réseaux sociaux



17H46 DISQUE LIANNE LA HAVAS - What you don't do



17H50 FAIT DU JOUR Le skieur belge Armand Marchant a décroché hier la 5e place du slalom de coupe du monde de Zagreb. On en parle avec David BERTRAND, journaliste à la RTBF



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Le 40ème Rallye Dakar qui, cette année, se déroule en Arabie Saoudite



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - USA-Iran: vers l'embrasement du Moyen-Orient ? Vincent EIFFLING, chercheur associé au centre d'étude des crises et des conflits internationaux (CECRI) à l'UCLouvain et au Grip et Georges DALLEMAGNE, député cdH



18H44 DISQUE BEIRUT - Nantes



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Laurent GRAULUS - Le River Jazz et Le Brussels jazz festival (à Flagey)



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première