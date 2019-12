Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Acquittements dans le procès des comités de secteur de Publifin. On en parle avec Cédric HALIN, bourgmestre d'Olne.



17H35 FAIT DU JOUR Airbnb n'est pas un agent immobilier. On en parle avec Martin BILTERIJS, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE HOOVERPHONIC - Badaboum



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Daphné VAN OSSEL - La tendance à végétaliser les villes



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un chewing gum de près de 6000 ans qui a permis de reconstruire le portrait détaillé de la petite fille qui l'a mâchouillé il y a des millénaires.



18H00 LE JOURNAL de Nicolas VANDENSCHRICK



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Trump: un impeachment pour rien ? Benoît FRYDMAN, professeur au centre Perelmann de Philosophie du droit à l'ULB et Philippe PAQUET, journaliste à La Libre.



18H44 DISQUE FINLEY QUAYE - Even after all



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - Un coffret des premiers albums de Salvatore Adamo (Pias)



19H00 LE JOURNAL de Nicolas VANDENSCHRICK

