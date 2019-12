Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Retour sur la déclaration de Rudy Demotte avec Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF.



17H35 FAIT DU JOUR Le Pape abolit le secret pontifical pour les crimes de pédophilie. Eclairage avec Lucie HERMANT, journaliste à la RTBF. On en parle avec Eddy CAEKELBERGHS, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE RAG N BONE MAN - Skin



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Le rôle grandissant d'Instagram dans la communication politique



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un homme qui va donner son nom à un bateau, le "Harvey Milk".



18H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Burn-out : pourquoi une telle explosion ? François PERL, directeur général à l'INAMI et Nicolas CLUMECK, psychiatre, directeur de la clinique de la gestion du stress et du burn-out (le Domaine).



18H44 DISQUE BERNARD LAVILLIERS - On the road again



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film « Le Traître » de Marco BELLOCCHIO



19H00 LE JOURNAL Marie-Laure DE KERCHOVE

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première