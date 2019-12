Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Les projections annuelles de la Banque nationale. On en parle avec Simon BOURGEOIS, journaliste à la RTBF.



17H35 FAIT DU JOUR Les moments marquants des commémorations de la Bataille des Ardennes avec Françoise BARÉ, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE CALI - Tout ce qui ne reviendra plus



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Est-ce qu'on naît champion ou est-ce qu'on le devient ?



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une énorme star, PewDiePie, qui a le plus d'abonnés sur Youtube.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - La vague "nationale populiste" est-elle inarrêtable ? Arnaud ZACHARIE, secrétaire général du CNCD 11.11.11 et Catherine XHARDEZ, politologue et chercheuse à l'Université de Concordia (Canada)



18H44 DISQUE GIRLSIN HAWAII - Found in the ground



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Thierry BELLEFROID - Les BD « Le serpent et la lance » et « No Direction »



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

