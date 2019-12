Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Grande-Bretagne : décryptage des résultats des élections législatives et conséquences pour la suite. On en parle avec Philippe MARLIERE, professeur de sciences politiques à l'University College de Londres



17H36 FAIT DU JOUR Les réactions sur les marchés financiers. On en parle avec Bernard KEPPENNE, chef économiste chez CBC banque



17H46 DISQUE BENJAMIN CLEMENTINE - Jupiter



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR au Canada - Le WEXIT : après le Québec, l'Alberta connait des soubresauts indépendantistes



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - Elections UK : en route pour le Brexit ? / Green Deal: de la parole aux actes. Céline SCHOEN, journaliste, correspondante à Bruxelles du quotidien français « La Croix », Olivier LE BUSSY, journaliste à La Libre et Olivier HANRION, journaliste à la RTBF



18H44 DISQUE MOBY - Porcelain



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise Baré - Les commémorations de la Bataille des Ardennes



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première