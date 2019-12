Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Le point sur le sommet européen avec Sandro CALDERON, journaliste à la RTBF. Greenpeace "met le feu" au bâtiment qui accueille le sommet européen. Interview de Juliette BOULET, porte-parole de Greenpeace.



17H38 FAIT DU JOUR La situation en Algérie. On en parle avec Leïla BERATTO, correspondante RTBF en Algérie.



17H46 DISQUE SAM SMITH - Too good at goodbyes



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une mystérieuses maladie qui touche les vallées himalayennes du Népal.



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - La campagne britannique vue du web



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Faut-il dépolitiser la Cour constitutionnelle ? Laurette ONKELINX, ex-ministre et ex-parlementaire PS et Marc VERDUSSEN, professeur de droit constitutionnel à l'UCLouvain



18H44 DISQUE ELBOW - Teardrop



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Eddy CAEKELBERGHS - « La nature et le Roi » de Jean-Pierre Devroey



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première