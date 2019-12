Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Les mesures concrètes du Green Deal. Le point avec François CORBIAU, journaliste à la RTBF.



17H35 FAIT DU JOUR La N-VA veut-elle vraiment monter dans un gouvernement fédéral ? On en parle avec Cieltje VAN ACHTER, vice-présidente de la N-VA.



17H46 DISQUE ANGÈLE - Balance ton quoi



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une montagne qui pourrait bien lever un coin du voile sur l'origine de la vie sur Terre.



17H55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Patrice GOLDBERG - L'optimisme a-t-il un effet scientifiquement vérifié sur la santé ?



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Climat : bonnet d'âne pour la Belgique ? Juliette BOULET, porte-parole de Greenpeace et Michel DE MAEGD, député MR



18H44 DISQUE ICEHOUSE - Hey Little Girl



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE -



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première