Soir Première : sur Auvio

De plus en plus de mineurs étrangers non accompagnés en errance à Bruxelles

17H31 FAIT DU JOUR De plus en plus de mineurs étrangers non accompagnés en errance à Bruxelles. On en parle avec Bernard DE VOS, Délégué général aux droits de l'enfant.



17H42 FAIT DU JOUR L'offensive de la N-VA contre la candidature de Zakia Khattabi à la Cour constitutionnelle. Eclairage avec Emilie EICKHOFF, journaliste à la RTBF. On en parle avec Marc VERDUSSEN, professeur de droit constitutionnel à l'UCL.



17H46 DISQUE MELANIE DE BIASIO - Gold Junkies



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR en Italie - Le drame de la sidérurgie à Tarante



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - Un arc-en-ciel inacceptable pour la Flandre ? Rik VAN CAUWELAERT, journaliste et observateur de la vie politique belge, Nicolas DE DECKER, journaliste au Vif/L'Express et Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF.



18H44 DISQUE ELBOW - Teardrop



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - La conférence « Marco Decorpeliada, l'homme aux schizomètres », à l'occasion de l'exposition Itinéraires singuliers au Musée de l'Hospice Comtesse à Lille



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET