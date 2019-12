Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Grève générale en France. Le point avec Marc SIRLEREAU, journaliste RTBF en direct de Paris



17H40 FAIT DU JOUR Quelle serait la représentativité réelle d'un arc-en-ciel du point de vue des électeurs ? On en parle avec Jean FANIEL, directeur général du Centre de recherche et d'information socio-politiques (CRISP)



17H46 DISQUE JONATHAN JEREMIAH - U Bahn



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Daphné VAN OSSEL - Comment adapter la ville au vieillissement de la population ?



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire de deux petites sœurs jumelles nées en Chine il y a tout juste un an, premiers bébés génétiquement modifiés.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Tirage au sort : l'avenir de la démocratie ? Benoît DERENNE, directeur de la Fondation pour les Générations Futures et Geoffrey GRANDJEAN, politologue à l'ULiège et directeur de l'Institut de la Décision publique



18H44 DISQUE ARNO - Les yeux de ma mère



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - L'expo Keith Haring à Bozar



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

