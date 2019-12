Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Des citoyen·ne·s tiré·e·s au sort et parlementaires débattront ensemble au sein du Parlement bruxellois dès 2020.



17H40 FAIT DU JOUR Le sommet de l'Otan. Eclairage avec François CORBIAU, journaliste à la RTBF. On en parle avec Nicolas GROS-VERHEYDE, rédacteur en chef du site Bruxelles2 et spécialiste de l'Europe de la défense.



17H46 DISQUE ANGELE - Flou



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Une étonnante conversion... celle du porte-parole de la N-VA qui a décidé de changer de vie



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire des maîtres du monde, Larry Page et Serguei Brin, qui ont annoncé qu'ils se retiraient de la direction de la multinationale Alphabet, la société qui détient Google.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Sans-papiers : une régularisation par le travail ? Sotieta NGO, directrice générale du CIRÉ (coordination et initiatives pour réfugiés et étrangers) et Olivier WILLOCX, administrateur délégué de BECI, l'Union des entreprises de Bruxelles



18H44 DISQUE GARLAND JEFFREYS - Matador



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Laurent GRAULUS - Le CD de jazz belge « State of time » du guitariste Maxime Blésin et du saxophoniste Stéphane Mercier



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première