Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Présidence du MR : Georges-Louis Bouchez ou Denis Ducarme ? On en parle avec Fabien VAN EECKHAUT, journaliste à la RTBF.



17H36 FAIT DU JOUR Le risque de pauvreté touche désormais un belge sur six. On en parle avec Christine MAHY, secrétaire générale du Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté.



17H46 DISQUE MAC MILLER - Dang



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR en Israël - Une relique revient à Bethléem, un des 5 fragments de bois ayant appartenu à la mangeoire dans laquelle, selon la tradition, Jésus aurait passé ses premiers instants de vie.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - G-L Bouchez saura-t-il rassembler ? Paul Magnette plante-t-il un olivier ? François BRABANT, rédacteur en chef et fondateur du magazine Wilfried, Peter DE LOBEL, journaliste au Standaard et Philippe WALKOWIAK, journaliste à la RTBF



18H44 DISQUE ESTHER PHILLIPS - If you love me



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Marie-Christine BARRAULT, Marguerite YOURCENAR et le film Zénon l'insoumis



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première