Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR 600 euros d'amende pour 22 assesseurs absents lors des élections fédérales. Eclairage avec Emilie EICKHOFF, journaliste à la RTBF. On en parle avec Frédéric BOUHON, professeur de droit public à l'ULiège



17H36 FAIT DU JOUR Redu : seul candidat affirmé pour devenir le centre opérationnel de référence de l'ESA en matière de cybercriminalité. On en parle avec Fabien VAN EECKHAUT, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE LIANNE LA HAVAS - Green & Gold



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Baptiste HUPIN - Il y aurait trop de places de parking au nord du pays...



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'une pluie d'étoiles filantes gâchée parce que le ciel était trop encombré et pour une fois, pas simplement par des nuages.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Les géants de l'e-commerce vont-ils tuer le commerce wallon ? Myriam DELMÉE, présidente du SETca (Syndicat des employés, techniciens et cadres) et Olivier DE WASSEIGE, administrateur délégué de l'Union wallonne des entreprises



18H44 DISQUE ALAIN CHAMFORT - Paradis



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première