Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR C'est parti pour la commission Von der Leyen ? On en parle avec Olivier HANRION, journaliste à la RTBF



17H40 FAIT DU JOUR Les réactions à la note Magnette avec Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF



17H46 DISQUE JORJA SMITH - Blue lights



17H50 FAIT DU JOUR NewB a atteint les 30 millions d'euros. On en parle avec Bernard BAYOT, président de NewB



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - La Malaysie a perdu son dernier Rhinocéros de Sumatra, une femelle...



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Réforme de l'IVG: qu'en pensent les acteurs de terrain ? Alessandra MOONENS, gynécologue et membre du GACEPHA (Groupe d'Action des Centres Extra-Hospitaliers Pratiquant l'Avortement) et Nicolas PIQUARD, gynécologue au CHR Namur.



18H44 DISQUE FIRST AID KIT - My Silver Lining



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Pascal GOFFAUX - Myriam Louyest, Quelque chose du temps, intervention aux Archives de la Ville de Bruxelles



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première