Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Les propriétaires de panneaux photovoltaïques vont-ils finalement voir leur facture d'électricité augmenter au 1er janvier? Eclairage avec Maxime DUMOULIN, journaliste à la RTBF. On en parle avec Philippe HENRY, ministre wallon de l'Energie



17H46 DISQUE JULIEN DORE - Kiss me forever



17H50 FAIT DU JOUR La Russie pourrait-elle manquer les JO de Tokyo et plusieurs compétitions internationales dans les années qui viennent ? On en parle avec David BERTRAND, journaliste à la RTBF.



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un robot qui parvient à déstabiliser les joueurs en les rabaissant.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Front de l'Est: des trous dans la mémoire wallonne ? Chantal KESTELOOT, historienne au Centre d'Etudes Guerre et Sociétés contemporaines et Gérald VANDENBERGHE, journaliste à la RTBF



18H44 DISQUE MICKY GREEN - Oh !



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film « chanson douce » d'après le roman de Leïla SLIMANI



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

