Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Conférence de presse de Paul Magnette prolongé par le Roi jusqu'au 9 décembre. On en parle avec Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF (depuis le Parlement).



17H38 FAIT DU JOUR La Belgique à la tête d'une opération pour anéantir Amaq, "l'agence de presse de l'EI". On en parle avec Patrick MICHALLE, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE JULIEN DORE - Le lac



17H50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire de la chute de WeWork (startup newyorkaise) et de son flamboyant patron, Adam Neumann.



17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Gilles GOETGHEBUER - Philip Noel-Baker, prix Nobel il y a 60 ans tout juste



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Comment éradiquer le racisme dans les stades ? Bruno VENANZI, président du Standard et Marco MARTINIELLO, sociologue, directeur du Centre d'études de l'ethnicité et des migrations à l'ULiège



18H44 DISQUE RADIOHEAD - High and dry



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Camille DE RIJCKE



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

