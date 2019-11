Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Editions de l'Avenir : les travailleurs cherchent au moins 1 million d'euros pour financer leur coopérative. On en parle avec Emmanuel HUET, un des fondateurs de la coopérative.



17H36 FAIT DU JOUR Myria, le Centre fédéral Migration, a aujourd'hui sorti son rapport sur la traite et le trafic d'êtres humains en Belgique. On en parle avec Martin BILTERIJS, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE OSCAR AND THE WOLF - Back to Black



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Alain GERLACHE - Your News Update : Google marche sur les plates-bandes des radios



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Une histoire de momie, ou plutôt l'histoire de millions d'oiseaux momifiés au temps de l'Egypte ancienne, dont le mystère semble aujourd'hui percé



18H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - Fédéral: le déficit, tout le monde s'en fout ? Béatrice DELVAUX, éditorialiste en chef au journal Le Soir, Dorian DE MEEUS, rédacteur en chef de La Libre et Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Sylvestre DEFONTAINE - « Confessions », le nouvel album de Philippe KATERINE



19H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN Émission Soir Première