Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Le Fonds Blouses blanches a été adopté en Commission de la santé de la Chambre. On en parle avec Yves HELLENDORFF, secrétaire national de la CNE.



17H46 DISQUE JONATHAN JEREMIAH - Good Day



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Marie-Amélie LENAERTS, la première femme belge à participer et à boucler la Mini-Transat



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un mystérieux Robin des Bois qui distribue de l'argent aux pauvres en Turquie



18H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Les robots vont-ils tuer l'emploi ? Marie-Hélène SKA, secrétaire générale de la CSC et Nicolas VAN ZEEBROECK, professeur d'Economie et de Stratégie numérique à la Solvay Brussels School



18H44 DISQUE AL JARREAU - Mornin



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Gérald VANDENBERGHE - La BD "Largo Winch : les voiles écarlates"



19H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN