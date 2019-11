Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Dans 20 ans, sans action urgente, l'éléphant d'Afrique pourrait disparaître. On en parle avec Jessica NIBELLE, porte-parole du WWF.



17H36 FAIT DU JOUR Pourquoi les Diables rouges savent-ils déjà contre qui ils vont jouer à l'Euro ? Eclairage avec Manu JOUS, journaliste à la RTBF.



17H46 DISQUE ANGÈLE - La loi de Murphy



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Daphné VAN OSSEL - Urbanisme souterrain : la ville du futur sera-t-elle souterraine ?



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - L'histoire d'un minuscule manuscrit écrit par une adolescente, qui va devenir une des plus grandes écrivaines au monde, il y a plus de deux siècles et qui vient de retourner là où il a été écrit.



18H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - Les Diables sont-ils vraiment les meilleurs du monde ? Thierry WITSEL, père d'Axel Witsel et député wallon PS et Michel LECOMTE, directeur des sports à la RTBF



18H44 DISQUE SMITHS/MORRISSEY - This charming man



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Hugues DAYEZ - Le film « Les Misérables » de Ladj Ly, prix du jury à Cannes



19H00 LE JOURNAL Aline GONCALVES

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN