Soir Première : sur Auvio

17H31 FAIT DU JOUR Une majorité à la Chambre est en train de se dégager pour réformer en profondeur la loi sur l'avortement. On en parle avec Fabien VAN EECKHAUT, journaliste à la RTBF.



17H36 FAIT DU JOUR Environ 66% de Belges estiment que notre système fiscal est inéquitable et que les grandes entreprises ne sont pas assez taxées. On en parle avec Marc BOURGEOIS, professeur de Droit fiscal à l'ULiège et co-président du Taxe Institute de l'ULiège



17H46 DISQUE COEUR DE PIRATE - Comme des enfants



17H50 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Christophe RECULEZ - Le Trophée national du Mérite sportif 2019 attribué aux Red Lions



17H55 L'HISTOIRE DU SOIR de Sébastien FARCIS - New Delhi est frappée par l'un des pires épisodes de pollution des dernières années.



18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET



18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - LE DÉBRIEF DE LA SEMAINE - Paul Magnette peut-il réussir ? Martine DUBUISSON, cheffe adjointe du Service politique du Soir, Rik VAN CAUWELAERT, journaliste et observateur de la vie politique belge et Marc SIRLEREAU, journaliste à la RTBF.



18H44 DISQUE STING/ERIC CLAPTON - It's probably me



18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - L'exposition « Superheroes Never Die. Comics and Jewish Memories » au Musée Juif de Belgique à Bruxelles.



19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET

Casting et équipe Animateur Arnaud RUYSSEN